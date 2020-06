Coronavirus: candeggina per disinfettare il cibo e per i gargarismi, negli USA è allarme “cure fai da te”

I Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie statunitensi hanno condotto un’indagine, dalla quale è emerso che un terzo del campione di americani interpellati ha fatto ricorso a presunte “cure”, rischiose per la salute, nel corso dell’epidemia di Coronavirus: i CDC hanno lanciato l’allarme per l’aumento di pratiche pericolose allo scopo di evitare il contagio.

In particolare l’allarme riguarda l’utilizzo di disinfettanti o prodotti domestici per la pulizia: alcune persone hanno ammesso di avere usato la candeggina per disinfettare il cibo o per fare gargarismi, altri di essersi lavati il corpo con prodotti per la pulizia della casa.

“Queste pratiche possono provocare gravi danni ai tessuti e ferite corrosive e devono essere assolutamente evitate“, hanno spiegato i CDC, che hanno messo in relazione l’uso di tali prodotti con l’aumento delle chiamate ai centri antiveleno durante la pandemia, ha riportato la CNN.

Il report si basa su un’indagine che ha coinvolto 502 persone adulte durante lo scorso mese.