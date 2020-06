Coronavirus, Centro e Sud America si preparano all’arrivo di freddo e uragani: la risposta alla pandemia “sarà condizionata dall’inverno”

L’Organizzazione panamericana della salute ha chiesto ai Paesi di Centro e Sudamerica di prepararsi all’arrivo dell’inverno e della stagione degli uragani: le circostanze potrebbero favorire la diffusione delle infezioni respiratorie e quindi esporre la popolazione agli effetti della pandemia da Coronavirus.

“In America del Sud la risposta alla pandemia sarà condizionata dall’arrivo dell’inverno, mentre la stagione degli uragani complicherà gli sforzi in America centro-nord, specialmente nei Caraibi,” ha affermato la direttrice dell’Organizzazione, Carissa Etienne. La responsabile ha ricordato che nelle Americhe sono stati confermati 3,3 milioni di casi di Coronavirus e molte aree registrano aumenti esponenziali di contagi e vittime.

L’inverno alle porte nell’emisfero australe “alimenta le infezioni respiratorie, come l’influenza stagionale e la polmonite, che possono svilupparsi rapidamente in climi più freddi e nella misura in cui molte persone si riuniscono in luoghi chiusi per restare al caldo“. “Questo è un problema per i pazienti perché le patologie respiratorie li espongono a più rischi di infezioni gravi da Covid-19. E sono una sfida per i sistemi di salute, già sotto stress, che dovranno affrontare la doppia offensiva del Coronavirus e di un moltiplicarsi di malattie respiratorie“. Ecco perché “è fondamentale la vaccinazione della popolazione contro l’influenza, attività in cui l’Organizzazione è impegnata con la distribuzione di 24 milioni di dosi di vaccino“.

In riferimento agli uragani, Etienne ha suggerito che nelle aree comprese tra America centrale, costa orientale degli USA e Caraibi sarebbe opportuno “controllare i piani di risposta ai fenomeni atmosferici gravi” e realizzare “simulazioni per garantire che il contrasto dei disastri naturali e del Covid-19 sia coordinato“.