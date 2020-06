Coronavirus, epidemiologo Ciccozzi: “Ha perso forza ma usare mascherine e distanziamento, si può andare al mare e fare attività consuete ma con buon senso”

I dati quotidiani sul coronavirus in Italia sono ogni giorno più incoraggianti, a dimostrazione della sua ritirata nel nostro Paese. In vista dell’estate, il monito degli esperti è quello di non abbassare la guardia, nonostante le indicazioni sul fatto che il virus abbia perso forza. Questo significa vivere un’estate serena ma con buon senso e nel rispetto delle regole. È quanto sottolinea anche il Prof. Massimo Ciccozzi, direttore dell’Unita’ di statistica medica ed epidemiologia del Campus Bio-medico di Roma, in un’intervista all’agenzia Dire.

Interrogato sui nuovi focolai esplosi in Cina e Germania e sul rischio di tornare al lockdown, Ciccozzi ha risposto: “Un focolaio epidemico puo’ accadere sempre ed e’ facile che accada con il Covid-19. A febbraio abbiamo scoperto che ha fatto una mutazione importante che lo ha reso estremamente contagioso. Lo avevamo detto gia’ a febbraio ma era solo un sentore adesso lo sappiamo con certezza. Una mutazione che lo ha distinto geograficamente dall’Asia all’Europa fino agli stati Uniti. Un focolaio puo’ verificarsi ma e’ importante ancora indossare le mascherine e attuare il distanziamento sociale. Se non osserviamo queste regole puo’ originarsi facilmente un focolaio epidemico cosi’ come e’ accaduto in Cina ed in Germania. Sono molto preoccupato dell’evento accaduto in quest’ultimo Paese perche’ e’ una nazione estremamente organizzata ma che non ha saputo capire prima la possibilita’ che si verificasse questo evento. Come si evince dai filmati che sono circolati, all’interno del mattatoio non sono state osservate le norme di distanziamento necessarie. Il fatto pero’ che l’R0 e’ aumentato se lo porteranno per due settimane ma e’ dovuto all’evento in se’. L’R0 che aumenta e’ preoccupante pero’ se e’ riferito ad un valore regionale e non legato ad un focolaio specifico. Comunque il virus si sta adattando sempre di piu’ all’uomo e il tasso di letalita’ e’ diminuito nel tempo. Siamo nella condizione tipica epidemiologica di quella che e’ l’omoplasia cioe’ il virus fa tante mutazioni indipendenti che lo portano a convergere verso un adattamento al nuovo ospite che e’ l’uomo. Noi stiamo contribuendo a far selezionare il ceppo meno aggressivo perche’ siamo bravi a ‘forzarlo’ nella sua compressione con l’uso delle mascherine unite al distanziamento. Le prime vittime sono state le persone fragili e anziane. Successivamente il virus ha incontrato persone meno deboli e piu’ giovani e cosi’ ha cominciato a frenare la sua corsa e grazie a dpi, distanziamento e lockdown il Covid-19 sta perdendo sempre piu’ forza. Un altro lockdown e’ possibile ma riferito solo ad un focolaio specifico“.

Citando l’esempio degli assembramenti dei tifosi del Napoli per festeggiare la Coppia Italia, si affronta il tema dei rischi di nuove infezioni che si corrono abbassando la guardia. Ciccozzi spiega: “Questa e’ la cosa che non bisogna fare. Da tifoso capisco la gioia per una vittoria ma bisogna osservare le regole. Gli effetti di questa allegra manifestazione, se ci saranno, li vedremo tra 7 o 10 giorni. Ricordiamo i famosi funerali dove le persone si sono contagiate con estrema facilita’. Basta uno o due persone asintomatiche che hanno il virus e lo trasmettono anche se la carica virale e’ bassa ma comunque diventano positivi. Dobbiamo evitare questi atteggiamenti altrimenti la circolazione del virus non si azzera”.

Sulla possibilità di andare al mare, con l’estate appena iniziata, l’esperto conclude: “Il virus mi ha risposto in modo molto preciso e puntuale che si puo’ andare al mare. In spiaggia o in acqua senza mascherina che invece va indossata se ci si reca al bar per un caffe’ o un aperitivo. Quindi si puo’ fare tutto, leggere un buon libro, ascoltare la musica e prendere il sole ma sempre tutto all’insegna del buon senso”.