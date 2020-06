Coronavirus in Cina: a Pechino primo caso locale dopo 56 giorni

Nuovo caso di Coronavirus nella capitale cinese: “Pechino ha registrato mercoledì un nuovo caso confermato di Coronavirus“, spiega in un tweet il Quotidiano del popolo, che cita le autorità locali.

Si tratta del primo caso dopo 56 giorni: da quasi 2 mesi nella capitale cinese non venivano segnalati contagi locali.

Si tratterebbe di un 52enne, del distretto di Xicheng, trasferito in ospedale.