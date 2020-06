Coronavirus: in Cina solo casi “importati”, per la prima volta nessun asintomatico a Wuhan

Per la prima volta Wuhan non non ha registrato nuovi casi relativi a soggetti asintomatici: tra le oltre 60.000 persone sottoposte nelle scorse 24 ore ai test basati sugli acidi nucleici non si è registrato un solo nuovo caso, secondo quanto confermato dalla Commissione sanitaria locale.

Inoltre, nessun nuovo caso né asintomatici sono stati segnalati in tutta la provincia di Hubei, dove si trova Wuhan, città da 11 milioni di abitanti che ha effettuato test di massa sulla popolazione.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, l’Hubei ha confermato 68.135 casi di Coronavirus (su 83.017 totali in tutto il Paese), 50.340 dei quali a Wuhan.

Oggi le autorità sanitarie cinesi hanno segnalato 16 nuovi casi asintomatici, tutti casi “importati” di Coronavirus, con il totale salito a 1.756. Nessun caso di trasmissione locale registrato in tutto il gigante asiatico.