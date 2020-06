Coronavirus, Zampa: ora “il clima aiuta perché si sta di più all’aperto. Dobbiamo tornare a una vita normale, con intelligenza”

La sottosegretaria al Ministero della Salute Sandra Zampa, ospite a Radio Cusano Campus, ha parlato della possibilità di una seconda ondata di contagi: “Il virus circola ancora, ci sono ancora presenze di piccoli focolai. Probabilmente in questo momento anche il clima aiuta perché la gente sta di più all’aperto. Siccome fino ad ora non ci sono certezze, in presenza di un’attività del virus ancora in essere, sarebbe sciagurato stavolta immaginare che governiamo tutto quando il virus ha dimostrato che non è così. Noi siamo già organizzati, questa volta non ci sarebbero giustificazioni se ci facessimo trovare impreparati. C’è il monitoraggio, abbiamo aumentato il numero dei posti in terapia intensiva, ci sono formule terapeutiche più efficaci, c’è molto in campo già pronto. Dobbiamo tornare a una vita normale, consapevoli però che il virus c’è, dobbiamo convivere col virus comportandosi con intelligenza“.

Sul momento più brutto della fase dell’emergenza: “E’ stato quando ho capito che dovevamo chiudere tutto. La prima reazione emotiva vera è stata Codogno. La prima volta che ho sentito il ministro dire che bisognava chiudere tutta la comunità mi è sembrato crudele, poi ovviamente razionalizzi e capisci che è un atto d’amore perché è l’unico modo per affrontare seriamente questo virus, tra quelli possibili ad oggi“.