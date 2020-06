Coronavirus: nel mondo oltre 10 milioni di casi, negli USA si richiude, impennata dei contagi in molti Paesi

Sono quasi 10 milioni i contagi per Coronavirus nel mondo, mentre i morti si avvicinano a 500.000. Secondo i dati riferiti dalla Johns Hopkins University sono 9.985.425 i casi finora accertati e 498. 895 i decessi di cui 125.539 solo negli Stati Uniti.

Il Brasile ha registrato 38.693 nuovi casi di Covid-19 e 1.109 morti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Salute del Paese, citato dal Guardian. Il Brasile, dove i contagi aumentano di decine di migliaia ogni giorno, conta al momento un totale di 1.313.667 di casi confermato e 57.070 vittime. Il Paese sudamericano e’ il secondo al mondo per numero di morti e per numero di contagi, dopo gli Stati Uniti.

Sono invece più di 2.500.419 i casi di Coronavirus negli Stati Uniti, secondo il conteggio della Johns Hopkins. I decessi causati dalla pandemia di nuovo coronavirus sono almeno 125.434. Nella giornata di sabato la JHU ha registrato 32.865 nuovi casi e 395 decessi, da tutti i cinquanta Stati. Dodici Stati americani hanno frenato la riapertura dopo il lockdown per arginare la diffusione del coronavirus. La nuova ondata di contagi ha costretto Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Idaho, Louisiana, Maine, Nevada, New Mexico, North Carolina, Texas e Washington a rivedere le proprie strategie di de-confinamento.

L’India ha registrato 19.906 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta del piu’ forte incremento giornaliero dall’inizio della pandemia, ha reso noto oggi il ministero della Sanita’, che e’ stato accompagnato da ulteriori 410 decessi. I nuovi dati portano il bilancio totale dei contagi a quota 528.859 e quello dei morti a 16.095. Finora nel Paese sono guarite 309.712 persone. Lo Stato di Maharashtra segna il numero piu’ alto dei casi (159.133) seguito dalla capitale Delhi (80.188).

La Colombia ha riportato un record di 4.149 nuovi casi di coronavirus in un giorno, terzo record giornaliero di infezioni in una settimana. Il bilancio totale dei casi sale così a 88.591, superiore a quello riportato dalla Cina, che è 84.726. Il Paese sudamericano ha anche riportato 128 nuovi decessi Covid-19, portando il totale nazionale a 2.939.

Il premier Benyamin Netanyahu ha convocato oggi una consultazione urgente con alcuni ministri per fronteggiare la crescente diffusione dei contagi di coronavirus in Israele. Fra i provvedimenti che saranno discussi, anticipa il quotidiano Israel ha-Yom, la limitazione degli assembramenti di persone ad un massimo di 50, che potrebbe essere poi ridotto a sua volta anche a 10 persone se la situazione non migliorasse. Inoltre potrebbe essere ordinata la chiusura delle sale ricevimenti (che erano state riaperte solo di recente). In pericolo anche i campi estivi di ricreazione scolastica cosi’ come l’accesso alle spiagge pubbliche.Secondo dati diffusi oggi dal ministero della sanita’, i casi positivi sono saliti a 23.462, oltre 800 in piu’ rispetto a venerdi’. Le guarigioni assommano a 17 mila, mentre i malati sono adesso 6.127, 41 dei quali in rianimazione. I decessi sono saliti a 317.

In Russia sono stati registrati 6.791 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in linea con la tendenza media degli ultimi tre giorni. E’ quanto annunciato dal Centro russo di risposta all’emergenza nel suo bollettino quotidiano. Sono 83 le regioni della Russia nelle quali sono stati confermati nuovi casi di contagio. Nel 32,4 per cento di casi si tratta di persone asintomatiche. I casi totali in Russia hanno superato quota 634 mila in 85 regioni del paese. Nella capitale Mosca i nuovi casi sono 717. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 104, in calo rispetto ai 188 di ieri, che portano il totale delle morti legate al Covid-19 sopra quota 9 mila.