Coronavirus, ricostruito contagio asintomatico: 56enne ha trasmesso il CoViD-19 ad altre 6 persone senza alcun sintomo [DETTAGLI]

Nella pandemia del nuovo coronavirus, sono state riportate sia la trasmissione da uomo a uomo che quella da pazienti asintomatici. Proprio questo ultimo aspetto, è ancora oggetto di dibattito e discussione tra gli esperti: gli asintomatici possono contagiare altre persone? E con quale entità? In uno studio degli esperti della Xuzhou Medical University, in Cina, e dell’ospedale affiliato, riportato dal sito dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, è descritto un cluster di 7 pazienti colpiti da COVID-19 tra i quali si è verificata una trasmissione intrafamiliare.

“Il 14 gennaio 2020, un uomo di 56 anni (paziente zero) è partito da Guangzhou, si è spostato alla Hankou Station di Wuhan per 6 ore ed è arrivato a Xuzhou, senza mostrare sintomi la sera dello stesso giorno. Tra il 14 e il 22 gennaio, è stato a stretto contatto con le sue figlie, un’insegnante di 32 anni, incinta (paziente 1) e una studentessa di 21 anni (paziente 2). Il 15 gennaio, ha iniziato a prendersi cura del genero 42enne (paziente 3, marito del paziente 1), che era stato ricoverato all’ospedale affiliato della Xuzhou Medical University fino al 23 gennaio. Nel frattempo, un uomo di 62 anni (paziente 4) era stato in ospedale dal 2 al 19 gennaio per un intervento al pancreas; ha condiviso lo stesso reparto con il paziente 3 ed era assistito dal figlio 34enne (paziente 5). Dal 15 al 18 gennaio, i pazienti 4 e 5 sono stati a stretto contatto con il paziente 0, che era asintomatico in quel momento. Il 19 gennaio, il paziente 4 è stato dimesso ed è stato in stretto contatto con la moglie 56enne (paziente 6)”, scrivono gli esperti.

“Il 25 gennaio, è stato confermato che il paziente 0 avesse il COVID-19 ed è stato ricoverato all’ospedale affiliato della Xuzhou Medical University con sintomi di febbre, tosse e mal di gola. La sua malattia si è aggravata rapidamente. Tra il 26 e il 31 gennaio, altri 6 membri delle 2 famiglie sono risultati positivi al SARS-CoV-2. Le caratteristiche cliniche di questi pazienti variavano”, riporta lo studio. Il paziente 0, che era in gravi condizioni, è stato dimesso il 9 febbraio. “In sintesi, il nostro studio epidemiologico dimostra la trasmissione asintomatica e da uomo a uomo dell’infezione SARS-CoV-2 attraverso il contatto stretto sia in ambiente familiare che ospedaliero. Inoltre, i risultati dei test di laboratorio, insieme alle terapie mediche, possono fornire un riferimento pratico per la diagnosi e la cura di COVID-19”, concludono gli esperti.