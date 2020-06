Coronavirus, Conte: “Da lunedì l’app ‘Immuni’ operativa in tutta Italia, potete scaricarla con serenità perché tutela la privacy”

“Da lunedi’ potra’ essere scaricata in tutto il territorio nazionale e sara’ operativa l’app Immuni“. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte nel corso di una dichiarazione alla stampa al termine del Cdm. “La potete scaricare con sicurezza, serenita’ e tranquillità. Tutela la privacy, non invade gli spazi privati ma nello stesso tempo offre una opportunita’ per ricevere informazione in caso di contatti sospetti. E’ una app di cui siamo fieri e siamo stati tra i primi in Europa a giungere a questo risultato che ha superato anche il vaglio degli istituti internazionali piu’ rigorosi“, ha aggiunto.