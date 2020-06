Roma, 19 giu. (Adnkronos) – La risposta dell’Europa deve essere “all’altezza di questa recessione innescata dalla pandemia, di cui iniziamo ad avvertire in tutti i Paesi le conseguenze negative. E’ un fatto mondiale, non solo europeo’. Lo dice il premier Giuseppe Conte, a margine dei lavori degli Stati generali dell’Economia, in corso a Villa Pamphili.