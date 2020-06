Coronavirus, cosa è cambiato oggi nei tamponi: il biologo Enrico Bucci spiega qual è la correlazione tra sintomi e carica virale

Cosa accadrebbe se confrontassimo 200 tamponi raccolti nel pieno dell’epidemia con 200 presi a caso oggi? Alla domanda risponde il biologo Enrico Bucci, ricercatore in Biochimica e Biologia molecolare e professore alla Temple University di Philadelphia, che in un post su Facebook fa luce sulla questione, corredandolo con un grafico “a piramide”.

“Come ho già scritto abbondantemente, e come credo sia sotto gli occhi di tutti – spiega il biologo – oggi negli ospedali abbiamo sempre meno casi gravi in percentuale sul numero complessivo dei casi, che in ogni caso è pure esso calante.

Siamo cioè nella coda dell’ondata epidemica, dove ci si aspetta di vedere gli effetti di harvesting e di protezione dei soggetti più sensibili, e dove quindi la clinica in ospedale appare cambiata (senza necessità che sia cambiato il virus, anche se questa resta una possibilità aggiuntiva).

Cosa ci aspettiamo di trovare nei tamponi? E’ noto da tempo che, per il COVID, la carica virale nei casi severi, quantificata sui tamponi, è mediamente 60 volte superiore a quella dei casi lievi o asintomatici; lo potete trovare scritto bene su Lancet (https://www.thelancet.com/…/PIIS1473-3099(20)30232…/fulltext), ma ha chi fosse interessato potrò fornire ulteriore bibliografia se Lancet non bastasse.”