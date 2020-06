La Camera ha approvato il decreto che autorizza lo svolgimento di uno screening di massa attraverso test sierologici, per mappare la diffusione in Italia del Coronavirus, e capire quanti lo hanno contratto pur risultando asintomatici. In favore hanno votato i gruppi di maggioranza (258sì) , contrario il centrodestra (186 no) e due astenuti. La Camera non ha modificato il testo licenziato dal Senato e il decreto è legge.