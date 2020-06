Coronavirus, “il desametasone una svolta scientifica salvavita”: il plauso dell’OMS per la “buona notizia” che arriva dal Regno Unito

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito “svolta scientifica salvavita” un farmaco a base di steroidi sviluppato da ricercatori britannici per la lotta al Coronavirus.

“È il primo trattamento comprovato che riduce la mortalità nei pazienti affetti da Covid-19 con ossigeno o assistenza respiratoria. Questa è una buona notizia e mi congratulo con il governo britannico, l’Università di Oxford e i numerosi ospedali e pazienti nel Regno Unito che hanno contribuito a questa svolta scientifica salvavita,” ha affermato il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in una nota.

Il farmaco economico e ampiamente disponibile, chiamato desametasone, può aiutare a salvare la vita dei pazienti gravemente malati a causa del nuovo Coronavirus.

Gli esperti del Regno Unito affermano che il trattamento steroideo a bassa dose è una grande svolta contro il virus: il farmaco riduce il rischio di morte di un terzo per i pazienti sottoposti a ventilazione. Per quelli collegati all’ossigeno, riduce i decessi di un quinto. Il farmaco fa parte del più grande trial del mondo che testa trattamenti già esistenti per vedere se funzionano contro il Coronavirus.