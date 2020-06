Coronavirus, don Patriciello sui migranti positivi: “Folle allentare le misure, ecco i risultati”

“Salvini fa il Salvini, sono contro ogni tipo di strumentalizzazione di tragedia per scopi politici. Il problema reale è che qui abbiamo allentato le misure, non c’è più molta attenzione sul Covid-19, sulle misure da adottare. E questo è il risultato”, così all’Adnkronos Don Maurizio Patriciello, uno dei simboli della lotta alla Camorra, sui 28 casi positivi tra i migranti a bordo del traghetto “Moby Zazà” fermo al largo di Porto Empedocle (Agrigento).

“Vedo che la paura sembra svanita – continua – vedo tra i giovani tanta incoscienza, vedo troppa leggerezza e il rischio di nuovi contagi è sempre nell’aria. Il problema è che non c’è unione, né in politica, né tra gli scienziati stessi. L’esempio del 28 positivi è lampante. Il virus c’è, il Coronavirus non è sconfitto. Scene come quelle di Napoli post Coppa Italia mi spaventano”.