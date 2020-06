Coronavirus e asintomatici, Pierluigi Lopalco: “Dobbiamo avere paura dei fantasmi? Il caso della nave Diamond Princess dimostra che non sono pericolosi”

In piena fase 3 dell’emergenza coronavirus, sono in molti a chiedersi se davvero il virus sia scomparso, se abbia perso forza o altro. E in particolare ci si chiede il vero ruolo degli asintomatici. Possono contagiare? Quanto sono pericolosi?

Pierluigi Lopalco, epidemiologo di fama internazionale, attraverso un post su Facebook spiega chi sono i cosiddetti “fantasmi” e se bisogna davvero averne paura e lo fa citando uno studio pubblicato il 12 Giugno 2020 che analizza quanto accaduto sulla nave Diamond Princess: “Natural History of Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection”.

“Tecnicamente si definiscono “portatori” del virus, ma nel gergo ormai consolidato della pandemia di COVID-19 sono conosciuti come “gli asintomatici”.

Portatore è chi si infetta e quindi alberga un microrganismo a sua insaputa. Il portatore, in quanto soggetto infetto, può essere variamente contagioso.