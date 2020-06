Coronavirus in Europa, ECDC: “La prima ondata di contagi ha superato il picco in tutti i Paesi, tranne in Polonia e Svezia”

Nell’ultimo aggiornamento sul rischio Coronavirus, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha reso noto che la prima ondata di contagi ha superato il picco in tutti i Paesi europei, tranne in Polonia e Svezia, ma la pandemia non è finita e “previsioni ipotetiche indicano che un aumento dei casi è probabile nelle prossime settimane“.

L’ECDC ha precisato che lo scorso 9 giugno nei Paesi europei l’incidenza della malattia risultava diminuita dell’80% rispetto al picco del 9 aprile, e ciò grazie al distanziamento e alle altre misure, che hanno purtroppo comportato anche conseguenze sociali ed economiche.

Nonostante la tendenza alla diminuzione dell’incidenza, alcuni Stati membri segnalano ancora focolai.

Inoltre, segnala l’ECDC, dagli studi siero-epidemiologici è emerso che l’immunità delle popolazioni resta bassa.

In base allo scenario prospettato, “un aumento dei casi è probabile nelle prossime settimane“.

L’ECDC ha raccomandato alle autorità nazionali di adottare strategie di monitoraggio rigoroso della situazione epidemiologica, con test a chi presenta sintomi, tracciamento dei contatti e ha chiesto inoltre di ricordare ai cittadini che la pandemia non è ancora finita.