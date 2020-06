Svolta nella lotta al Coronavirus, trovato il primo farmaco salva-vita: è il desametasone

Un farmaco economico e ampiamente disponibile, chiamato desametasone, può aiutare a salvare la vita dei pazienti gravemente malati a causa del nuovo coronavirus. Gli esperti del Regno Unito affermano che il trattamento steroideo a bassa dose è una grande svolta contro il virus, riporta la BBC. Il farmaco riduce il rischio di morte di un terzo per i pazienti sottoposti a ventilazione. Per quelli collegati all’ossigeno, riduce i decessi di un quinto. Il farmaco fa parte del più grande trial del mondo che testa trattamenti già esistenti per vedere se funzionano contro il coronavirus.

Circa 19 pazienti su 20 che contraggono il coronavirus migliorano senza andare in ospedale. Tra quelli ricoverati, la maggior parte migliora, ma alcuni possono aver bisogno di ossigeno o ventilazione meccanica e questi sono proprio i pazienti ad alto rischio che il desametasone sembra aiutare. Il farmaco è già utilizzato per ridurre l’infiammazione in una serie di altre malattie e sembra che aiuti a bloccare parte dei danni che possono verificarsi quando il sistema immunitario del corpo si sovraccarica mentre cerca di combattere il coronavirus. Questa reazione eccessiva del corpo è chiamata tempesta di citochine e può essere fatale.

Nel trial, condotto da un team dell’Università di Oxford, a circa 2.000 pazienti è stato somministrato il desametasone e sono stati messi a confronto con quasi 4.000 pazienti che non hanno ricevuto il farmaco. Per i pazienti sottoposti a ventilazione, il farmaco riduce il rischio di morte dal 40% al 28%. Per i pazienti che hanno bisogno dell’ossigeno, riduce il rischio di morte dal 25% al 20%. Il Prof. Peter Horby, ricercatore principale dello studio, ha affermato: “Questo è l’unico farmaco finora che ha dimostrato di ridurre la mortalità e la riduce notevolmente. È un grande passo in avanti”.

Il Prof. Martin Landray afferma che i risultati suggeriscono che per ogni 8 pazienti trattati che necessitano di ventilazione, si potrebbe salvare una vita. Nei pazienti che hanno bisogno di ossigeno, si potrebbe salvare una vita ogni 20-25. “C’è un beneficio molto chiaro. Il trattamento è fino a 10 giorni di desametasone e costa circa 5£ a paziente. Essenzialmente, costa 35£ salvare una vita. Questo è un farmaco disponibile a livello globale”. Landray ha spiegato che, quando opportuno, ai pazienti ricoverati in ospedale può essere somministrato senza indugi, ma che le persone non devono andare a comprarlo e portarlo a casa.

Il desametasone sembra non aiutare le persone con sintomi più lievi del COVID-19.

I ricercatori stimano che se il farmaco fosse stato disponibile nel Regno Unito dall’inizio della pandemia, avrebbero potuto essere salvate fino a 5.000 persone, riferisce la BBC.

Il primo farmaco dimostrato in grado di ridurre i decessi a causa del COVID-19, dunque, non è un farmaco nuovo e costoso, ma un farmaco steroideo vecchio ed economico. Proprio perché è economico, potrebbe rappresentare anche un grande beneficio per i Paesi più poveri che stanno combattendo con alti numeri dell’infezione. Il desametasone è utilizzato dagli inizi degli anni ’60 per curare un’ampia gamma di malattie, come l’artrite reumatoide e l’asma. La metà di tutti i pazienti che necessitano di ventilazione non sopravvive, quindi ridurre il rischio di un terzo avrebbe un grande impatto. Il farmaco è somministrato per endovena in terapia intensiva e in compresse per i pazienti meno gravi.