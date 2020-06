Coronavirus, Fase 3 in Calabria: dal 19 giugno riaprono discoteche, fiere e sale giochi

“A decorrere dal 19 giugno, e’ consentito lo svolgimento delle attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, lo svolgimento di fiere e congressi e le attivita di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot”. “Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al Dpcm 11 giugno 2020”. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

Nell’ordinanza, la numero 51 di Santelli dall’inizio dell’emergenza coronavirus, si prevede, inoltre, che “a decorrere dal 15 giugno 2020 sono consentite le attivita’ economiche, produttive e ricreative, della ristorazione, attivita’ turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attivita’ ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attivita’ fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere”.

Sempre a decorrere dal 15 giugno, in base all’ordinanza del presidente della Regione, inoltre, “sono consentiti – a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico – gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali”.