Coronavirus e Fase 3, il presidente Rossi: “Un errore togliere l’obbligo delle mascherine”

“Posso sbagliarmi, ma i dati sui nuovi casi, per quanto in calo, dimostrano che il virus persiste e che nessuno può dare la sicurezza che tutto sia solo un brutto ricordo. In ogni caso, è bene continuare con le doverose precauzioni e i corretti comportamenti”: lo afferma, in un post su Facebook, il presidente della Toscana Enrico Rossi.

“Leggo che con tanta fretta in alcune regioni ben più colpite da Covid 19 della regione Toscana ci si affretta a dichiarare finito, a breve, l’obbligo delle mascherine.

Mi sembra un errore che mette a rischio la salute dei cittadini dell’intera Italia.

So bene che l’uso della mascherina all’aperto in presenza di assembramenti, quando non è possibile stare distanti circa due metri, è noioso e con il caldo persino faticoso per la respirazione ma sarebbe un errore smettere ora di portare questo dispositivo di prevenzione.

Credo invece che si debba fare a meno dei guanti, almeno quando non si maneggiano generi alimentari, purché la pulizia e l’igiene delle mani sia rigorosamente rispettato.

Lavorerò su questo nei prossimi giorni.

Infine, una raccomandazione banale ma necessaria: disperdere nell’ambiente mascherine e guanti è veramente da incivile e deve essere evitato per rispetto di noi stessi e degli altri.”