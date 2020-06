Coronavirus, si allarga il focolaio del contagio a Roma: 99 casi e 5 morti negli ultimi 4 giorni, isolato stabile alla Garbatella

Si allarga il cluster romano al San Raffaele Pisana. Oggi dei 27 casi rilevati ben 22 sono riferibili al focolaio dell’istituto di riabilitazione che raggiunge cosi’ numeri consistenti: 99 positivi e 5 decessi, 2 nelle ultime 24 ore. Resta alta l’attenzione e l’indagine epidemiologica accurata della Regione punta anche al doppio tampone: dei 22 nuovi casi riferiti al focolaio 16 derivano dai tamponi di controllo effettuati su operatori e pazienti della casa di cura negativi ai primi tamponi. Nella Capitale e’ sotto la lente anche un palazzo occupato nel popolare quartiere della Garbatella dove una famiglia e’ risultata positiva al Covid 19. Ma la Asl Roma 2 assicura che nello stabile non c’e’ alcun focolaio. “La situazione e’ attenzionata – spiega la Asl – la famiglia con il minore positivo si trovano gia’ presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesu’ di Palidoro. Sono stati eseguiti i tamponi e i test sierologici a tutti i presenti della struttura e al momento la situazione e’ monitorata con la collaborazione delle Forze dell’ordine“. Il palazzo che si trova in piazza Attilio Pecile e’ stato isolato. Sul posto gli agenti del commissariato Colombo che hanno transennato l’area. Nel Lazio l’indice Rt monitorato dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanita’ in tutte le regioni, e’ a quota 0,93 contro lo 0,75 della scorsa settimana, attestando la Regione in coda alla classifica, seguita solo dalla Puglia che ha lo 0,94. Il dato si riferisce ai casi con data prelievo/diagnosi nella settimana dell’1-7 giugno (aggiornati al 9 giugno) confrontati con la settimana del 25-31 maggio.

Sul fronte del cluster del San Raffaele, prosegue l’indagine epidemiologica che andra’ a ritroso a partire dal primo maggio e gia’ sono stati chiamati i primi 200 pazienti dimessi dalla struttura presso i drive-in per effettuare i test sierologici. L’attenzione resta altissima e i pazienti positivi sono stati tutti trasferiti. Proseguono le attivita’ per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’ordine. I due deceduti nelle ultime 24 ore riferibili al focolaio sono due donne di 82 anni e 89 anni, entrambe proveniente dalla struttura e morte la prima all’ospedale militare del Celio e al seconda al Policlinico Gemelli. I pazienti sono tutti in trasferimento verso l’Istituto Spallanzani ed e’ stato dato mandato alla struttura San Raffaele di comunicare tempestivamente le informazioni ai famigliari. Intanto nel Lazio e’ record di guariti: 317 nelle ultime 24h e complessivamente raggiungono le 4.913 unita’.