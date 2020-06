Il Coronavirus inizia a ripiegare: buone notizie anche da Francia e Gran Bretagna, oggi le cifre più basse dal lockdown

La ritirata del Coronavirus non si evince solo dai numeri italiani, ma ottime notizie arrivano dal resto d’Europa. Nel Regno Unito si registra il più basso incremento giornaliero di decessi dovuti a Covid-19 dall’inizio del lockdown, lo scorso 23 marzo. Lo riferisce il Dipartimento della Salute, secondo quanto riporta la Bbc. Le vittime delle ultime 24 ore sono 77 (nessuno in Scozia e Irlanda del Nord), che aggiornano il bilancio complessivo a 40.542, anche se i dati sulle vittime sono generalmente più bassi nel week-end a causa del ritardo dei rapporti. Il segretario alla salute Matt Hancock ha affermato che i test sono stati consegnati in tutte le case di cura per persone di età superiore ai 65 anni, o per persone affette da demenza, in Inghilterra. Ma per il segretario ‘ombra’, Liz Kendall, “non è abbastanza”, perchè i test sono stati semplicemente “consegnati” e non effettuati.

E buone notizie arrivano anche dalla Francia, dove sono stati registrati 13 nuovi decessi negli ospedali legati all’epidemia di coronavirus nelle ultime 24 ore: e’ il bilancio giornaliero piu’ basso dal 14 marzo, prima dell’inizio del lockdown. Lo si legge sul sito del governo. Il numero totale di decessi in Francia è arrivato a 29.155.