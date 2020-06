Coronavirus: in Germania 7 mila persone in quarantena dopo il focolaio in un macello con 400 positivi

In Germania è stata richiesta la quarantena per 7.000 persone, dopo che 400 impiegati di un macello a Gütersloh, nell’Ovest del Paese, sono risultati positivi. Le famiglie dei lavoratori dovranno mettersi in quarantena preventiva, le scuole e gli asili nido dell’area sono stati chiusi. L’attività del macello è stata temporaneamente sospesa. Diversi macelli in Germania e in Europa sono stati invasi dal virus, anche a causa dell’utilizzo di lavoratori migranti, per lo più provenienti da altri paesi europei. Le condizioni di lavoro in queste attività, spesso poco igieniche, facilitano la diffusione del virus.