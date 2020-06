Coronavirus, esperto: “I guanti andrebbero cambiati ogni 5 minuti: meglio non averli, lavarsi e disinfettarsi le mani”

“Sulle mascherine c’è stata una precisazione da parte dell’OMS non un cambiamento di rotta. Rimangono costanti le indicazioni sul distanziamento fisico, nei luoghi dove questo non è possibile o poco praticabile la mascherina è assolutamente indicata per tutti, la barriera è doppia su chi emette possibili goccioline con il virus e su coloro che sono suscettibili di contagio. E’ chiaro che con la riapertura di centri commerciali o altro, la raccomandazione è cambiata. Per quel che riguarda i guanti, sono una barriera protettiva, il problema è che li si dovrebbe cambiare tutte le volte che si sospetta di aver manipolato una superficie infetta, questo implicherebbe cambiarsi i guanti ogni 5 minuti. E’ molto meglio non avere i guanti e lavarsi e disinfettarsi spesso le mani“: lo ha affermato Ranieri Guerra direttore vicario OMS, a “Radio1 Giorno per giorno”.