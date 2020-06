Michael Flor, il paziente affetto da Coronavirus che è stato più a lungo ricoverato in ospedale, è riuscito a sopravvivere. Con grande stupore di tutti. Quando inaspettatamente guarì, fu scherzosamente soprannominato “il bambino miracolato“. Ora, secondo il “The Seattle Times“, possono anche chiamarlo il bambino da un milione di dollari. Flor, 70 anni, che si è avvicinato così tanto alla morte in primavera che un’infermiera di turno di notte gli ha tenuto un telefono all’orecchio mentre sua moglie e i suoi figli gli davano l’estremo saluto, in questi giorni si sta riprendendo tranquillamente a casa sua, a West Seattle. Ma dice che il suo cuore ha quasi ceduto una seconda volta, quando l’altro giorno ha ricevuto il conto dell’odissea sanitaria che ha vissuto.

“L’ho aperto e ho detto ‘santo Dio’“, racconta Flor. La cifra totale per il suo incontro – vinto – contro il Coronavirus è di 1,1 milioni di dollari 1.122.501,04, per essere esatti. Tutto in una fattura che assomiglia di più a un libro perché è lunga ben 181 pagine. Flor, fortunatamente, ha un’assicurazione che include Medicare e non dovrà pagare la stragrande maggioranz della cifra. In effetti, poiché aveva il COVID-19, e non una malattia diversa, potrebbe non dover pagare nulla. Ma per ora lui, la sua famiglia e i suoi amici si meravigliano della cospicua spesa e dell’assistenza sanitaria americana. E se al posto suo ci fosse stato qualcuno con una diversa copertura sanitaria? Flor è stato al Centro medico svedese di Issaquah per 62 giorni, quindi sapeva che il conto sarebbe stato sgradevole, ma non a questi livelli. E’ stato incosciente per gran parte della degenza, ma una volta quasi all’inizio sua moglie, Elisa Del Rosario, ricorda che il marito si è svegliato e ha detto: “Devi portarmi fuori di qui, non possiamo permettercelo“.

Solo l’addebito per la sua stanza nell’unità di terapia intensiva è stato fatturato a 9.736 dollari al giorno. A causa della natura contagiosa del virus, la stanza era sigillata e potevano entrare solo operatori sanitari che indossavano tute di plastica e copricapo. Per 42 giorni rimase in quella camera in isolamento, per un costo totale addebitato di 408.912 dollari. È stato anche attaccato ad un ventilatore meccanico per 29 giorni, con l’uso della macchina fatturato a 2.835 dollari al giorno, per un totale di 82.215 dollari. Circa un quarto del conto, invece, sono i costi dei farmaci.

L’elenco delle voci del conto racconta indirettamente la storia della battaglia di Flor. Per i due giorni in cui il suo cuore, i suoi reni e i suoi polmoni stavano per cedere ed è stato vicino alla morte, il conto corre per 20 pagine e ammonta a quasi 100.000 dollari. Complessivamente, ci sono quasi 3.000 addebiti dettagliati, circa 50 al giorno. Di solito gli ospedali ricevono solo una parte dell’importo che fatturano, poiché la maggior parte ha negoziato sconti con compagnie assicurative. “Mi sento in colpa per essere sopravvissuto“, racconta l’uomo. “Perché mi sono meritato tutto questo? Guardare l’incredibile costo di tutto ciò si aggiunge sicuramente alla colpa di essere sopravvissuto“.

Esistono anche regole finanziarie speciali che si applicano solo ai malati di COVID-19. Il Congresso ha stanziato oltre 100 miliardi per aiutare gli ospedali e le compagnie assicurative a sostenere i costi della pandemia, in parte per incoraggiare le persone a cercare test e cure (compresi quelli senza assicurazione). Di conseguenza, Flor probabilmente non dovrà pagare nemmeno le spese vive della sua polizza Medicare Advantage, che avrebbero potuto ammontare a 6.000 dollari. Il settore assicurativo ha stimato che i costi di trattamento solo per COVID-19 potrebbero superare i 500 miliardi, quindi al Congresso viene chiesto di intensificare con più denaro.

E il sentirsi in colpa di Flor deriva paradossalmente proprio dal fatto che non dovrà pagare quasi nulla: ha affermato di essere consapevole che qualcuno stia pagando la sua bolletta da un milione di dollari: contribuenti, altri clienti assicurativi e così via. Le “paure del socialismo” ci hanno sempre impedito di garantire un’assistenza sanitaria completa a tutti, ha affermato. “Sono stati un milione di dollari a salvarmi la vita, e ovviamente direi che sono soldi ben spesi“, dice. “Ma so anche che potrei essere l’unico a dirlo“.