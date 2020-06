Coronavirus, il Regno Unito verso la fine del lockdown: a Luglio riapriranno pub e ristoranti

Boris Johnson sta preparando una serie di annunci per mettere fine, nell’arco delle prossime due settimane, al lockdown nazionale per l’emergenza coronavirus e ‘riaprire’ l’Inghilterra (Irlanda del Nord, Galles e Scozia decidono autonomamente). Lo anticipa il Telegraph, riferendo che i consulenti scientifici del premier hanno dato il via libera alla revisione della regola di distanziamento sociale ‘dei 2 metri’, riducendola della metà, a patto che siano indossate le mascherine.

Questo significa che a partire dall’inizio di luglio, pub, ristoranti e alberghi potranno riprendere le loro attività. Anche alle scuole saranno date nuove linee guida, in modo che gli alunni possano rientrare in classe, con capienza fino a 30 studenti, a partire da settembre. I ministri competenti stanno anche negoziando con una decina di Paesi una serie di “ponti aerei” per le vacanze estive, mentre anche le frontiere britanniche saranno riaperte senza obbligo di quarantena, per chi dall’estero intende fare visita ai famigliari che risiedono in Gran Bretagna.

Le autorità sanitarie stanno inoltre per rivolgersi ad oltre due milioni di persone ritenute “vulnerabili”, attualmente relegate in casa, per incoraggiarle ad allentare le misure di distanziamento sociale e ritornare gradualmente alla normalità. In questo sforzo nazionale per incoraggiare le persone a riprendere le normali attività è stata ‘arruolata’ anche la Famiglia Reale. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno fatto visita ad alcuni esercizi commerciali, mentre la stessa regina Elisabetta ha inviato un messaggio di ringraziamento alle aziende che per prime sono uscite dal lockdown.