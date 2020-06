Coronavirus, immagini shock dall’India: pazienti ammassati su barelle in mezzo alla strada [VIDEO]

Mentre in Italia l’emergenza coronavirus sembra ormai contenuta, con un drastico calo dei nuovi positivi e dei decessi, oltre che con una riduzione dei ricoveri, il Covid-19 fa ancora tanta paura in molti paesi.

E dall’India giungono immagini shock: malati collocati su barelle in mezzo alla strada, tutti ravvicinati tra di loro e tutelati, quando va bene, dalla sola mascherina. Quando va bene sì perché molte delle persone che assistono i malati non la indossano. Dalle immagini emerge tutta la disperazione dell’epidemia di coronavirus in uno dei paesi maggiormente poveri: cittadini abbandonati a sé stessi, per i quali la terapia intensiva è davvero un’utopia e che possono trovare giovamento solo da un goccio d’acqua per lenire caldo e dolori.

Al momento i casi di coronavirus in India, aggiornati a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi), sono saliti a 343.091, con 9.900 decessi e 180.012 pazienti guariti o dimessi dagli ospedali; i casi attivi sono 153.178. Lo ha reso noto il ministero della Sanità.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.667 nuovi casi e 396 decessi, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. L’India è al quarto posto al mondo per casi, dopo Stati Uniti, Brasile e Russia.

Oggi e domani il primo ministro, Narendra Modi, si confronterà con i capi di governo statali, per la sesta volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nel pomeriggio è in programma una videoconferenza con i rappresentanti di 21 Stati/Territori, tra i quali Punjab, Kerala, Goa, Uttarakhand, Jharkhand, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. Domani sarà la volta di Nuova Delhi, Maharashtra, Bengala Occidentale, Karnataka, Gujarat, Bihar e Uttar Pradesh. Il 60% dei casi si concentra in tre Stati/Territori: Maharashtra, Tamil Nadu e Nuova Delhi.