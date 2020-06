Coronavirus: la Nato si sta preparando a una possibile seconda ondata

La Nato si sta preparando per una possibile seconda ondata della pandemia di coronavirus e costruirà scorte di attrezzature e materiali medici per affrontarla. Lo ha annunciato oggi il suo Segretario generale, Jens Stoltenberg.

“Ci stiamo preparando per una possibile seconda ondata”, ha dichiarato in videoconferenza alla vigilia di una riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza. Un piano operativo sarà presentato domani ai ministri. Prevede di costituire scorte di dispositivi di protezione e altri materiali in modo che possano essere distribuiti rapidamente quando necessario. Sarà inoltre creato un fondo speciale di diversi milioni di euro per acquistare forniture mediche e pagare per il trasporto di medici e pazienti quando necessario, ha aggiunto.

Queste misure “ci consentiranno di avere una risposta più rapida a una possibile seconda ondata della pandemia, in modo che gli aiuti essenziali arrivino nel posto giusto e al momento giusto”, ha affermato.

Le forze armate dei trenta Paesi della Nato sono state chiamate ad aiutare i servizi sanitari a combattere la diffusione della pandemia e a curare i malati negli ospedali da campo istituiti per rafforzare le strutture ospedaliere. La Nato ha coordinato più di 350 voli militari per il trasporto di attrezzature e il trasferimento di pazienti evacuati negli ospedali di altri Paesi.