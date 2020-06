Coronavirus, la Torre Eiffel riapre il 25 giugno: ingressi limitati

La Torre Eiffel verso la riapertura. Sono cominciati i preparativi per la riapertura del monumento parigino, prevista per il 25 giugno, dopo che la pandemia di coronavirus ha portato alla chiusura più lunga del simbolo della capitale francese dai tempi della Seconda guerra mondiale. L’industria del turismo in Francia sta ripartendo, ma la torre in ferro battuto alta 324 metri non accoglierà immediatamente i visitatori, infatti sarà ammesso solo un numero limitato di persone. Gli ascensori verso gli ultimi piani non saranno in funzione, mentre saranno accessibili solo il primo e il secondo. A tutti i maggiori di 11 anni sarà richiesto di indossare la mascherina.