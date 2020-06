Coronavirus, Lazio: 109 casi e 5 morti dal focolaio della Pisana a Roma

“Il focolaio dell’Irccs San Raffaele Pisana di Roma ha raggiunto un totale di 109 casi positivi e 5 decessi correlati“. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, aggiungendo: “Un focolaio è chiuso, cioè quello di Piazza Pecile, a Garbatella, e per quanto riguarda l’Irccs San Raffaele Pisana attendiamo l’esito dei richiami per chiudere la copiosa indagine epidemiologica. La tempestività degli interventi – osserva poi l’assessore – è stata importante per contenere i focolai. Dal San Raffaele Pisana sono stati trasferiti 64 pazienti ed è stata chiesta dalla Asl Roma 3 alla direzione sanitaria della struttura la sanificazione dei reparti di medicina e riabilitazione cardiologica e respiratoria.”

“Dei 5 casi di oggi riferiti al cluster, due sono operatori sanitari (uno nella Asl Roma 4 e uno nella Asl Roma 5), due fanno riferimento al cluster famigliare nella Asl Roma 6 e uno e’ un famigliare di un paziente nella Asl Roma 1 dimesso dalla struttura. Rimangono nella struttura 79 pazienti e di questi 13 sono in dimissione con tampone negativo. In settimana verranno nuovamente eseguiti i test a tutti i dipendenti e tutti i pazienti rimasti. Ad oggi – sottolinea D’Amato – sono stati effettuati oltre 4 mila test per circoscrivere questo focolaio. Si tratta di uno sforzo senza precedenti su un’unica struttura. Sono attivi anche oggi i drive-in del San Giovanni, del Santa Maria della Pieta’ per il cluster del Centro Rai di Saxa Rubra e i due drive-in della Asl Roma 3 (Forlanini e Casal Bernocchi) per il richiamo dei pazienti dimessi a partire dal 1 di maggio dal San Raffaele”.