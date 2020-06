Coronavirus: in Lettonia una statua di 6 metri dedicata agli operatori sanitari di tutto il Mondo [FOTO]

Una statua alta 6 metri è stata svelata a Riga, in Lettonia: raffigura un operatore sanitario, a braccia aperte.

L’opera “Medics To The World” è stata realizzata dallo scultore Aigars Bikse, come tributo ai sanitari di tutto il mondo, per il loro altruismo durante la pandemia di Coronavirus.

“Gli eroi principali della pandemia sono stati gli operatori sanitari, che hanno rischiato le loro vite per noi, per preservare la salute dell’umanità,” ha affermato il presidente della Latvian Nurses Association, durante la cerimonia.