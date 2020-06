Coronavirus, esperti a confronto sul lockdown: “Il blocco cieco di intere popolazioni ha benefici discutibili e danni certi all’economia e alla salute mentale”

Con il diffondersi della pandemia di coronavirus, i Paesi del mondo hanno adottato approcci diversi. C’è chi, come l’Italia, ha optato per un rigidissimo lockdown per bloccare il contagio, mentre altri hanno scelto un approccio più soft, noto il caso della Svezia, super efficiente quello di Taiwan. Dunque, quanto è importante il lockdown nell’arginare la pandemia? Secondo Edward R. Melnick (professore alla Yale School of Medicine), fin quando non avremo un’alternativa efficace, rimane l’unica cosa da fare per prevenire la diffusione del virus, mentre John PA Ioannidis (professore alla Stanford University) sostiene che i pericoli del lockdown sono molteplici. È il prestigioso British Medical Journal a riportare il dibattito tra i due esperti.

Melnick, dunque, è a favore della chiusura. “I lockdown sono l’intervento non farmaceutico più draconiano. Se implementati con successo, riducono la trasmissione della malattia limitando il contatto umano su larga scala. Le analisi storiche di 43 città nella pandemia di influenza del 1918-1919 mostrano una forte associazione tra lockdown e picchi di tassi di mortalità ritardati o ridotti, così come decessi cumulativi ridotti. Un’implementazione precoce e lockdown più lunghi erano associati anche ad una ridotta mortalità totale. I lockdown non sono senza costi, rischi o pericoli. Il conseguente bilancio economico, sociale ed emotivo dei lockdown per COVID-19 è stato vasto e catastrofico. E stanno iniziando ad emergere le conseguenze mediche dei lockdown, con un aumento paradossale delle morti prevenibili a causa della rinuncia a chiedere la necessaria assistenza medica, il che ha prodotto eccesso di morbilità e di mortalità da condizioni non COVID-19”, spiega Melnick.

“Ma le restrizioni non possono essere rimosse in sicurezza senza la capacità di condurre test di massa, contact tracing e protezione adeguata per le popolazioni ad alto rischio. Altrimenti, la diffusione del COVID-19 potrebbe accelerare nelle comunità che non hanno ancora sperimentato il loro tasso di incidenza massimo e le seconde ondate potrebbero essere più letali nelle comunità che hanno riaperto dopo efficaci lockdown. Naturalmente non è noto se si verificherà una seconda ondata o quanto possa essere grave. Se si verificasse, la preparazione è essenziale. Si spera che interventi non farmaceutici meno bruschi (come mascherine, test e tracciamento e distanziamento sociale) saranno adeguati a contenere la seconda ondata. Ma la speranza non è una strategia. Test aggressivi e gratuiti nelle comunità, insieme a test mirati in luoghi ad alto rischio (case di cura, prigioni, rifugi per senzatetto) e di popolazioni casuali potrebbero evitare il bisogno del lockdown. Tuttavia, negli Stati Uniti, non abbiamo dato priorità allo sviluppo della capacità necessaria per test di massa, né esiste la volontà pubblica di impiegare tale strategia. Fino ad allora o fin quando non emergerà una strategia alternativa, i lockdown continueranno ad essere essenziali nel mitigare questa crescente pandemia”, conclude Melnick.

Per Ioannidis, “il lockdown era giustificato inizialmente”, quando si parlava di “un nuovo virus contagioso con un tasso di fatalità del 3,4% e senza infezioni asintomatiche”. “La prospettiva di 50 milioni di vittime eguagliava quella della pandemia di influenza del 1918. Tuttavia, sappiamo che le infezioni non rilevate sono la grande maggioranza. Le persone infette superano quelle confermate dai test, da 5 volte a oltre 500 volte. Il tasso di fatalità è dunque molto più basso dei tassi di fatalità documentati. Inoltre, la maggior parte dei decessi da COVID-19 riguarda persone con una limitata aspettativa di vita, mentre l’età media alla morte nella pandemia di influenza del 1918 era di 28 anni. La perdita attesa degli anni di vita adeguati alla qualità, anche senza aggressive misure di blocco, è da 100 a 1000 volte inferiore rispetto al 1918 — forse paragonabile (se non inferiore) alla tipica influenza stagionale, che uccide 34.800 (intervallo di confidenza al 95% da 13.200 a 97.200) bambini ogni anno con infezioni respiratorie acute, in contrasto con COVID-19, che risparmia massicciamente i bambini”, spiega Ioannidis.

“Anche se COVID-19 è molto più lieve di quanto temuto, può ancora essere devastante in specifici ambienti. Le stragi negli ospedali sopraffatti con personale contagiato e nelle case di cura rappresentano la gran parte dei decessi. La preparazione degli ospedali, il controllo universale del personale, il controllo draconiano dell’infezione e il distanziamento sociale in questi luoghi sono indispensabili. Tuttavia, il lockdown cieco di intere popolazioni ha discutibili benefici aggiuntivi. Il blocco delle persone sane e non a rischio e il trasferimento di pazienti COVID-19 nelle case di cura è stato assurdo. I sostenitori del “lockdown per appiattire la curva” dovrebbero riconoscere che questo fa guadagnare tempo per la preparazione degli ospedali ma che la maggior parte, se non tutte, le morti per COVID-19 si verificheranno ancora quando le misure saranno allentate, a meno che non emergano trattamenti efficaci e/o vaccini. Inoltre, la logica del lockdown per appiattire la curva ignora la stagionalità e sposa i dati osservazionali di 100 anni fa di una pandemia del 1918 con un tasso di fatalità 100 volte più alto rispetto al COVID-19”, precisa l’esperto.

“I lockdown hanno molte componenti. Alcune, come evitare assembramenti, potrebbero funzionare; altre no. Alcune potrebbero persino aumentare il numero di vittime del COVID-19, per esempio, le chiusure delle scuole potrebbero aumentare l’esposizione dei parenti fragili ai bambini. Ma indipendentemente dalla combinazione, i lockdown portano molteplici danni oltre a quelli legati al virus SARS-CoV-2, come le conseguenze dell’insufficienza del sistema sanitario e dei danni estesi che erodono la salute, l’economia e la società in generale. I lockdown attuati durante un’elevata attività infettiva costringeranno le persone infette a trascorrere più tempo con i familiari più fragili in spazi ristretti. I lavoratori essenziali a basso reddito si assumono rischi maggiori e i rifugi per i senzatetto vulnerabili diventano hotspot d’infezione, mentre i cittadini ricchi e in salute possono rimanere a casa. Anche lo stress può influenzare le risposte immunitarie alle infezioni respiratorie. E con il terrore aggiunto diffuso dalle varie fonti mediatiche, i lockdown rappresentano unicamente esperienze stressanti”, aggiunge Ioannidis.

“Sotto condizioni di lockdown, molti pazienti con patologie acute curabili (come le sindromi coronariche) evitano di richiedere assistenza. Quest’alterazione può essere osservata nelle vittime in eccesso derivanti finora dal lockdown per il COVID-19. I pazienti con tumore, le cui cure sono ritardate, hanno esiti peggiori. E quando i pazienti evitano gli ospedali, molti sistemi sanitari soffrono a livello finanziario, congedano il personale e tagliano i servizi. Il COVID-19 ha sopraffatto decine di ospedali, ma le contromisure per il COVID-19 ne hanno già messo a rischio migliaia. I lockdown prolungati alimentano la depressione economica, creando disoccupazione di massa. Le persone senza lavoro potrebbero perdere l’assicurazione sanitaria. Intere popolazioni potrebbero osservare una ridotta qualità della vita e salute mentale. Le vendite di armi negli Stati Uniti sono aumentate drasticamente dall’inizio del lockdown, con conseguenze imprevedibili. Le popolazioni svantaggiate e quelle bisognose sono colpite più duramente dalle crisi. Le persone a rischio fame nel mondo hanno già superato un miliardo. Stiamo rischiando un aumento di suicidi, violenza domestica e abusi su minori. Potrebbero avanzare anche malessere e disintegrazione sociale, con conseguenze caotiche come rivolte e guerre ”, sostiene l’esperto.

“E fin quando è sufficiente il lockdown? Se apriamo ora, il lockdown si ripresenterà in autunno? Il prossimo anno? Ogni volta che l’autoritarismo lo desidera? Nessuna dittatura potrebbe immaginare un precedente migliore per il controllo assoluto. I lockdown erano scelte disperate giustificabili quando sapevamo poco sul COVID-19. Ma ora che sappiamo di più, dovremmo evitare l’esagerazione. Dovremmo rimuovere le misure di lockdown con attenzione e gradualità, con feedback sulla capacità dei posti letto e sugli indicatori di prevalenza/incidenza. Altrimenti, i lockdown prolungati potrebbero diventare suicidi di massa”, conclude Ioannidis.