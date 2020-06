Coronavirus, Pierluigi Lopalco: “L’emergenza sanitaria è alle spalle”

“Ci stiamo lasciando alle spalle l’emergenza sanitaria”: lo ha sostenuto il professore Pierluigi Lopalco, capo della task force regionale pugliese per l’emergenza Coronavirus durante il workshop “Pandemia Covid-19 in Puglia: la Salute e la Sicurezza nel Servizio Sanitario Regionale” che si è svolto in Fiera del Levante, a Bari. “E’ il momento di fare i bilanci – ha detto – e i bilanci non servono per dire che siamo stati bravi o non lo siamo stati. Servono per dire quel che ha funzionato e quel che non ha funzionato. Perché quello che ci aspetta è probabilmente un momento di prevenzione ancora più serrata.

Dal primo bilancio possiamo dire che il sistema Puglia ha funzionato: contro una media del 12% dei casi a livello nazionale che hanno riguardato operatori sanitari, in Puglia ne abbiamo solo il 9%. Questo significa che le misure di prevenzione e protezione messe in atto negli ospedali sono state precoci e hanno funzionato. Ragioneremo anche su quello che dovra’ essere migliorato per prepararci a quello che un po’ tutti temiamo, ovvero l’arrivo del freddo e dell’autunno”.

Per Giovanni Gorgoni, direttore generale dell’AReSS, “il bilancio è per molti versi soddisfacente dal punto di vista della gestione coordinata della sicurezza”. “Per la prevenzione nel fondo sanitario nazionale – ha concluso Gorgoni – c’è solo il 5% dei fondi: con il senno di poi è decisamente ridicolo, visto che la prevenzione ha rappresentato almeno il 70-80% del successo per il contenimento dell’epidemia”.