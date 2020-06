Coronavirus: M5S, bocciato emendamento Fi per utilizzo Mes per Irap, noi unico argine**

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – ‘In commissione Bilancio abbiamo appena bocciato un emendamento di Forza Italia che chiedeva di utilizzare le risorse del Mes per tagliare l’Irap per gli anni 2020-2021. Una proposta che, oltre ad essere contraria a quanto previsto dalla nuova linea sanitaria del Mes, ancora una volta mostra il vero volto di questo centrodestra”. Lo affermano i deputati M5S componenti della commissione Bilancio della Camera.

“Davanti alle telecamere e in piazza -aggiungono- il centrodestra si finge vicino ai cittadini, ma dentro al palazzo presenta provvedimenti opposti, con Salvini e Meloni che mandano avanti gli alleati di Forza Italia. Il loro silenzio è la prova della loro complicità. Di fronte a tutto ciò il Movimento 5 Stelle era e continua ad essere l’unico argine contro chi vorrebbe far entrare l’Italia nel Mes”.