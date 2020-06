Coronavirus, medici italiani: “La malattia si può gestire anche da casa ma lo abbiamo capito tardi”

“Abbiamo imparato che il Covid-19, con le dovute cautele, è una malattia che si può gestire a casa. Lo abbiamo purtroppo imparato in corso d’opera, come spesso succede in medicina, e non potevamo saperlo prima perchè il virus era assolutamente sconosciuto. Lo abbiamo imparato dall’osservazione e dagli errori“. Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), Filippo Anelli, nel corso del webinar dal titolo ‘L’emergenza Covid-19 tra cura e gestione’ promosso dall’Alta Scuola in Economia e Management dei Sistemi sanitari dell’Universita’ Cattolica (ALTEMS), diretta dal professor Americo Cicchetti. L’evento e’ stato moderato da Vincenzo Antonelli, docente di Diritto amministrativo alla Facolta’ di Economia dell’Universita’ Cattolica di Roma. “Abbiamo anche capito quando sia importante avere una buona organizzazione territoriale – ha proseguito Anelli – che consente di seguire i positivi, di seguire tutti i contatti e di fare un monitoraggio domiciliare dei pazienti e di poterli trattare“.