Il Coronavirus può vivere “fino a 7 giorni” sulla mascherina (in determinate condizioni)

Il Coronavirus su una mascherina usata può vivere “fino a sette giorni“, in condizioni di laboratorio, protette, non nella realtà: lo ha spiegato Rosa Draisci, del Centro nazionale delle sostanze chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità, in audizione alla Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, e sulla gestione dei rifiuti legata all’emergenza Coronavirus.

L’esperta ha dichiarato: “In studi di laboratorio, non nella realtà, nella parte interna della mascherina si rilevano parti di virus dopo 7 giorni dall’inoculo, ma si tratta di un’attività sperimentale fatta in laboratorio, con la deposizione sulla mascherina di soluzione contenente il virus“. In condizioni “protette” dunque il virus vive “fino a 7 giorni“, ribadisce l’esperta, e “abbiamo solo questo dato“, non ci sono altri studi.

Il presidente ISS Silvio Brusaferro ha precisato che nel “mondo reale” il virus vive meno, quelli di laboratorio sono “contesti molto protetti, non è immediatamente assimilabile” alla normalità, “è una situazione protetta, dalla luce, dal Sole e da altri fattori che hanno influenza sulla sopravvivenza del virus“.