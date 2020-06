Coronavirus: “Con mascherine evitati oltre 78 mila casi in Italia, è la misura più determinante nella lotta alla pandemia”

Per combattere la pandemia di nuovo coronavirus, sono state adottate varie misure, tra cui il distanziamento sociale e la copertura delle vie aeree, di naso e bocca. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica ‘Pnas’, l’utilizzo delle mascherinE è stato la misura più determinante nella lotta alla pandemia. Il lavoro di scienziati di diverse istituzioni degli Stati Uniti ha preso in considerazione, tra gli altri, anche il caso dell’Italia. “Questa sola misura di protezione ha ridotto significativamente – cioè di oltre 78mila – il numero di infezioni” nel nostro Paese “dal 6 aprile al 9 maggio“, hanno calcolato gli esperti. Tendenza confermata anche dall’esperienza di New York City, dove sono state evitati oltre 66mila casi dal 17 aprile al 9 maggio grazie all’uso delle mascherine. L”effetto scudo’ fotografato dimostra anche che “la trasmissione aerea” di Covid-19 “è altamente virulenta e rappresenta la via dominante per diffondere la malattia“, evidenziano gli scienziati di Texas A&M University, University of Texas a Austin, California Institute of Technology e University of California San Diego.

L’analisi dei trend epidemici e degli effetti delle misure di mitigazione adottate a Wuhan in Cina, la prima metropoli a fare in conti con il nuovo coronavirus, in Italia e a New York City, dal 23 gennaio al 9 maggio 2020, ha permesso agli autori – Renyi Zhang, Yixin Li, Annie L. Zhang, Yuan Wang, e Mario J. Molina – di rilevare che “la differenza con e senza mascherina obbligatoria rappresenta il fattore determinante nel modellare le tendenze pandemiche nei tre epicentri”. Altre misure, come il distanziamento sociale, da sole “sono insufficienti a proteggere” la popolazione. “Indossare le mascherine in pubblico – dicono gli autori dello studio – corrisponde al mezzo più efficace per prevenire la trasmissione interumana” di Sars-CoV-2, “e questa pratica non costosa, in combinazione con il distanziamento sociale simultaneo, la quarantena e il tracciamento dei contatti, rappresenta la via probabilmente più efficace per fermare Covid-19”.