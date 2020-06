Coronavirus, l’infettivologo Matteo Bassetti rassicura: “Possiamo viaggiare sicuri tra regioni, non ci sono appestati”

“Possiamo viaggiare sicuri tra le regioni, ovviamente con le misure raccomandate: come il distanziamento, le mascherine dove indicate e lavandosi bene le mani. L’apertura delle regioni si può fare in assoluta sicurezza ed era anche auspicata da tutti per un progressivo, lento, ritorno alla normalità“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e componente della task force Covid della Regione Liguria. O

Secondo l’esperto, occorre “uscire dalla logica di considerare la Lombardia e il Piemonte come regioni di appestati. Ci si può spostare in sicurezza“.

“I numeri degli ultimi giorni dicono che in Lombardia ci sono più contagi rispetto ad altre regioni, ma rispetto a dove eravamo poco tempo fa, oggi la Lombardia è un altro mondo. La crescita di nuovi casi, in quasi tutte le regioni, è intorno allo 0,1-0,2% e ci sono sempre meno tamponi positivi sul totale di quelli eseguiti“.