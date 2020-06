Il Coronavirus nel Mondo: il Brasile supera l’Italia per numero di vittime, contagio diffuso nel 72% delle città del Paese

Secondo l’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University, sono saliti a 6.639.092 i casi di Coronavirus nel Mondo. Le vittime a livello globale sono 391.249, mentre le guarigioni 2.872.731.

In Brasile nelle ultime 24 ore si sono registrate 1.473 vittime a causa del Coronavirus, portando a 34.021 le persone decedute dopo aver contratto l’infezione: lo ha confermato il Ministero della Sanità del Brasile.

Il Paese sale dunque al 3° posto al mondo per numero di vittime, dietro USA e Regno Unito, superando l’Italia (e ricordando che il Brasile ha oltre 3 volte il numero di abitanti).

Per quanto riguarda invece i contagi, in Brasile si sono registrati 614.941 casi, oltre 30mila in più rispetto a ieri: resta quindi al 2° posto al mondo dietro agli Stati Uniti.

Il Coronavirus si è ormai diffuso nel 72% delle città brasiliane: il più colpito è stato di Sao Paulo con 129.200 casi e 8.560 morti.

Il presidente dell’Argentina ha annunciato che le misure per il contenimento del Coronavirus continueranno invariate fino al 28 giugno nella Capitale Federale, nella provincia di Buenos Aires e in altre aree dove è ancora presente la “trasmissione comunitaria” del virus. Nel resto del Paese inizia invece una fase caratterizzata dal distanziamento sociale in cui è autorizzata la ripresa delle attività.

In Messico sono saliti a 105.680 i casi confermati e a 12.545 le vittime. Secondo il vice ministro della Sanità messicano Hugo Lopez-Gatell, potrebbero essere fino a 35mila le persone che perderanno la vita nel Paese a causa della pandemia: lo riporta il quotidiano ‘El Universal’.

Nel Paese la città più colpita resta la capitale, Città del Messico.

In Corea del Sud sono stati confermati altri 39 casi nelle ultime 24 ore, portando a 11.668 i contagi confermati dalle autorità. Dei nuovi casi, cinque sono stati ‘importati’ dall’estero. Rispetto a ieri non sono state riportate nuovi decessi, lasciando invariato a 273 il numero delle vittime. La percentuale di guarigione è del 90%, hanno riferito le autorità, che dal 3 gennaio hanno condotto test su più di 990mila persone.

In Germania sono stati confermati altri 475 nuovi casi in 24 ore, portando a 183.271 il totale dei contagi: lo ha reso noto il Robert Koch Institute. E’ salito a 8.613 il numero delle persone che hanno perso la vita, con un aumento di trenta vittime rispetto al giorno precedente. Sono 168.500 le persone guarite nel Paese dallo scoppio della pandemia.