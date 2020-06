Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dal Mondo: in Brasile quasi 35mila contagi in un solo giorno, balzo anche negli USA

Nel Mondo sono saliti a 8.162.276 i contagi confermati di Coronavirus: lo conferma il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 441.668, mentre le guarigioni sono 3.948.137.

In Brasile si è registrato un nuovo record di contagi: quasi 35mila in un solo giorno, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute brasiliano. Ieri i nuovi contagiati sono stati precisamente 34.918, con il totale degli infetti che sale a 923.189. Alto anche il numero dei decessi: 1.282 in 24 ore. Il totale dei morti sale a 45.241.

Il Perù ha registrato oltre 7mila decessi per Coronavirus, con 237mila contagiati: lo ha reco noto il Ministero della Salute peruviano che ha fatto il punto dopo tre mesi di lockdown. Nelle ultime 24 ore, il Paese ha registrato 196 nuovi decessi, portando il totale a 7.056 e 4.164 nuove infezioni per un totale di 237.156.

Gli Stati Uniti registrano in totale 116.962 morti su 2.137.716 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dalla JHU. Il Paese è di gran lunga il più colpito al mondo dalla pandemia.

Almeno 6 Stati registrano un aumento giornaliero record di casi, tra cui Florida, Texas e Arizona, tra i primi a riaprire dopo il lockdown. In Florida sono state registrate 2.783 infezioni nelle ultime 24 ore, in Texas 2.622 e in Arizona 2.392.

L’immunologo membro della task force sul Coronavirus Anthony Fauci non parla con il presidente Donald Trump da due settimane: lo ha reso noto lo stesso Fauci in un’intervista a Npr mentre negli USA si registra un aumento dei casi. Secondo l’esperto, questo balzo dipende dal comportamento dei singoli che non rispettano le linee guida.

A Pechino sono stati registrati 31 nuovi casi di Coronavirus ieri da 27 il giorno precedente: lo hanno confermato le autorità cittadine, precisando che 19 dei nuovi contagi riguardano il distretto Fengtai, dove è scoppiato un nuovo focolaio la scorsa settimana.

Sono quasi 12mila le persone che in India hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus, 2.004 in un solo giorno: lo ha confermato il Ministero della Sanità indiano, che a 100 giorni dallo scoppio della pandemia nel Paese aggiorna a 11.903 il totale delle vittime. E’ salito a 354.065 il totale delle persone contagiate.

Il numero dei decessi legati al Coronavirus in Germania ha raggiunto quota 8.830, ossia trenta morti in più del giorno precedente: è quanto emerge dai dati dell’Istituto Robert Koch. Il numero di casi confermati è aumentato a 187.184, +345 rispetto al giorno precedente.