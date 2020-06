Coronavirus, le news dal Mondo: oltre 1,5 milioni di casi in America Latina, il nuovo epicentro della pandemia

Sono ormai oltre 7,5 milioni (7.502.278) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 421.449, mentre le guarigioni 3.540.662.

Secondo un conteggio di AFP, in tutta l’America Latina i casi di positività al nuovo Coronavirus hanno toccato quota 1,5 milioni.

Il Brasile ha raggiunto il triste primato dei 40mila morti per Coronavirus. In aumento i casi di contagio a Panama: secondo EFE nel Paese si è raggiunto un nuovo record di 697 nuovi casi positivi in un giorno.

In America Latina la curva dei contagi mostra una tendenza ascendente, con 40-50.000 contagi al giorno, e 1.507.150 casi totali da marzo. Ad essi si aggiunge una crescita dei decessi, che ieri avevano raggiunto quota 73.546. Principale vittima dell’emergenza rimane il Brasile, che contribuisce al bilancio generale con la metà dei contagiati (802.828) ed il 60% dei morti (40.919), sullo sfondo di tensioni dovute alla politica adottata dal governo del presidente Bolsonaro.

Seguono il Perù, con 214.788 contagiati e 6.109 morti, il Cile (154.092 e 2.648) e il Messico (133.974 e 15.944).

Ecuador, Colombia, Argentina, Repubblica dominicana, Panama e Bolivia registrano oltre 10mila contagiati e 400 vittime.

In Germania ieri sono stati stati registrati 258 nuovi casi di Coronavirus, per un totale complessivo di 185.674: lo rende noto il Robert Koch Institute. Il numero dei decessi è salito di 8 unità, per un totale di 8.763 dall’inizio della pandemia.