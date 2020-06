Coronavirus, le ultime news dal Mondo: la crisi si sposta in America Latina

Sono ormai 6.896.179 i contagi di Coronavirus registrati nel Mondo: è quanto emerge dall’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University.

Le vittime a livello globale sono quasi 400mila (399.785), mentre le guarigioni sono oltre 3 milioni (3.087.315).

Se da una parte i tassi di contagio stanno rallentando in Paesi fortemente colpiti all’inizio della pandemia – come Italia, Spagna e Francia – le statistiche globali indicano che la crisi si è spostata in altre aree, come l’America Latina: nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 45mila contagi e circa 1700 decessi (i contagiati totali sono oltre 1,2 milioni e i morti oltre 63mila).

In Brasile ieri si sono registrate 904 vittime – dato sotto mille per la prima volta da giorni – e 27.075 positivi.

In totale, il paese latinoamericano ha confermato 672.846 casi e 35.930 vittime (al terzo posto nel mondo dopo USA e Regno Unito). Lo stato di San Paolo, con 46 milioni di abitanti, rimane l’epicentro della pandemia nel Paese con oltre 140mila casi confermati e 9.000 morti, seguiti da Rio de Janeiro, con oltre 6.600 morti e 64.500 contagi.

In Perù al momento si contano in totale 191mila casi e 5.301 decessi, in Cile rispettivamente 127mila e 1.541, in Messico 113mila e 13.511, in Ecuador 42mila e 3.608.

Gli Stati Uniti hanno registrato altri 749 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 109.791, secondo il bilancio della JHU. I casi di contagio nel Paese sono oltre 1,9 milioni. Circa 500.000 le persone guarite.

E’ di 29.142 morti l’ultimo bilancio aggiornato delle persone decedute in Francia a causa del Coronavirus. L’incremento rispetto all’ultimo rilevamento è di 31 vittime. In calo il numero dei ricoverati, passato da 12.696 di venerdì a 12.479 di sabato. In calo anche i ricoveri nelle terapie intensive.