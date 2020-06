Coronavirus, le news dal Mondo: nuovo record di vittime in Brasile

Secondo l’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University, sono saliti a 6.511.696 i contagi di Coronavirus nel Mondo.

Le vittime a livello globale sono 386.073, mentre le guarigioni sono 2.807.420.

Per quanto riguarda i singoli paesi, per il secondo giorno consecutivo il Brasile ha registrato un record di vittime: nelle ultime 24 ore sono decedute 1.349 persone, che portano il totale dei morti per Covid-19 nel Paese a 32.500.

I casi di contagio dall’inizio dell’epidemia sono invece circa 600mila.