Coronavirus, le news dal Mondo: oltre 31mila morti in Brasile, il Cristo Redentore illuminato col tricolore italiano

I casi confermati di Coronavirus nel Mondo sono saliti a 6.378.237: lo ha rilevato l’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 380.251, mentre le guarigioni sono 2.729.509.

Il Brasile ha fatto registrare un altro triste record: sono state confermate 1.262 vittime nelle ultime 24 ore, che portano il bilancio totale a 31.199 morti dall’inizio della pandemia, secondo quanto reso noto dal Ministero della Salute.

I nuovi contagi sono 28.936, per un totale di 555.383.

“Mi dispiace per le vittime di Covid ma moriremo tutti“: queste le parole del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, pronunciate conversando con alcuni sostenitori davanti al palazzo presidenziale di Brasilia.

Ad una sostenitrice che gli chiedeva “una parola di conforto“, Bolsonaro ha risposto: “Abbia fede, cambieremo il Brasile“. “E alle persone in lutto, che sono tante, cosa dice?“. “Mi dispiace per tutti i morti, ma è la fine di tutti noi“, ha replicato Bolsonaro.

La statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro è stata illuminata ieri sera con il tricolore italiano, in omaggio alla Festa della Repubblica, e con la bandiera brasiliana.

“Si tratta di un abbraccio virtuale che vuole trasmettere un messaggio di forte e simbolica unità, solidarietà, fratellanza e incoraggiamento, in quanto il Brasile sta passando la fase più drammatica della pandemia. Vogliamo anche ricordare e omaggiare le migliaia di vittime di Covid-19 nei due Paesi“, ha spiegato in una nota il consolato italiano a Rio de Janeiro.