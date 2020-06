Coronavirus, le news dal Mondo: Brasile e USA i Paesi più colpiti dalla pandemia, New York oggi riapre

Sono quasi 9 milioni (8.929.394) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: è quanto emerge dall’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 467.676, mentre le guarigioni 4.419.735.

Il Brasile ha confermato di aver superato la soglia dei 50mila morti per l’epidemia.

Con circa un milione di contagi, si conferma il secondo Paese più colpito dalla pandemia al mondo dopo gli Stati Uniti, che registrano circa 120mila morti e oltre 2,2 milioni di casi.

Il Ministero della Salute ha riportato nelle ultime 24 ore 641 nuovi decessi, portando il bilancio a 50.617, mentre i contagi sono saliti a 1.085.038.

Per quanto riguarda gli USA, New York entra oggi nella fase due della riapertura dopo essere stata messa in ginocchio dalla pandemia: lo ha confermato il governatore Andrew Cuomo.

La metropoli prova dunque a tornare ad essere la città che “non dorme mai” dopo oltre due mesi di lockdown, 400mila contagi, 25mila morti e milioni di posti di lavoro persi.

Da oggi a New York verranno meno alcune restrizioni messe in campo per fermare la diffusione del contagio.