Coronavirus, le news dal Mondo: in Brasile il numero delle vittime è quasi quintuplicato in un mese

I casi confermati di Coronavirus nel Mondo sono saliti a 6.273.402: lo ha rilevato l’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 375.683, mentre le guarigioni sono 2.697.873.

Negli Stati Uniti sono stati registrati 1.811.277 casi e 105.147 decessi totali, secondo l’ultimo aggiornamento della JHU. Nella giornata di ieri ci sono stati altri 18.937 contagi e 718 morti.

Il Brasile sfiora quota 30mila morti per il Coronavirus: con i 623 delle ultime 24 ore il totale delle vittime è salito a 29.937, secondo quanto confermato dal Ministero della Salute.

Il numero delle vittime è quasi quintuplicato in un mese: il 1° maggio erano 6.329.

I nuovi contagi sono 12.247, per un totale di 526.447 dall’inizio della pandemia.

La Russia ha registrato altri 8.863 casi di contagio e 182 morti nelle ultime 24 ore: lo ha confermato il centro operativo per la gestione dell’emergenza. Il numero totale dei casi sale dunque a 423.741, di cui 5.037 i decessi.