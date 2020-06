Coronavirus: 9 milioni di casi nel Mondo, oltre un milione di contagi in Brasile

Sono oltre 9 milioni (9.079.452) i casi totali di Coronavirus nel Mondo: è quanto emerge dal monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 471.754, mentre le guarigioni sono 4.513.310.

I decessi per Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 425, secondo quanto riporta la JHU. I contagi totali negli USA hanno raggiunto i 2,31 milioni. I decessi complessivi dall’inizio della pandemia sono 120.402.

Il Brasile ha registrato altri 21.432 casi, per un totale di 1.106.470 contagi.

Secondo i dati del Ministero della Sanità, nelle ultime 24 ore sono morte altre 654 persone, per complessivi 51.271 decessi.

L’Argentina ha registrato 2.146 nuovi casi, si tratta del massimo incremento quotidiano mai registrato nel Paese.

Il totale dei contagiati sale a quota 44.931.

Nelle ultime 24 ore 32 persone sono morte a causa dell’infezione, per un totale di 1.043 dall’inizio dell’epidemia.

Numerosi i casi nell’area metropolitana di Buenos Aires.

In Honduras nelle ultime 24 ore si sono registrati 32 decessi, che portano il totale a 395 mentre i contagiati sono in tutto 13.356, ma secondo alcune stime sarebbero da moltiplicare per 5.

La Corea del Sud registra 46 nuovi contagi, dovuti a un aumento dei casi accertati provenienti dall’estero, dopo i soli 17 di ieri. Un nuovo decesso fa salire il totale dei morti a quota 281 dall’inizio dell’epidemia, mentre complessivamente le persone contagiate in Corea del Sud sono 12.484, secondo i dati diffusi oggi dal Korea Center for Disease Control and Prevention.

Il Paese ha registrato trenta nuovi contagi “importati”, sedici dei quali legati all’equipaggio di un peschereccio proveniente dalla Russia attraccato al porto di Busan, nel sud-est della Corea del Sud.