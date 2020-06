Coronavirus, le news dal Mondo: casi in aumento nella metà degli Stati USA, quasi 40mila contagi in Brasile in 24 ore

I casi totali di Coronavirus nel Mondo sono 9.240.398: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University.

Le vittime a livello globale sono 476.960, mentre le guarigioni 4.614.071.

Gli Stati Uniti hanno registrato quasi 800 nuovi decessi nelle ultime 24 ore e più di 32.000 casi, secondo i dati della JHU.

In alcuni focolai iniziali dell’epidemia, come New York, la situazione è migliorata, ma diversi Stati nel sud e nell’ovest del Paese stanno registrando un incremento del numero di casi positivi.

Il Texas, che ha allentato le restrizioni all’inizio di maggio, ha registrato martedì 5.000 nuove infezioni – un record dall’inizio della pandemia – spingendo il suo governatore a chiedere ai suoi concittadini di rimanere a casa.

Quasi la metà dei 50 Stati americani ha registrato un aumento di contagi nelle ultime due settimane.

Il Brasile ha registrato 1.374 morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a 52.645, mentre il numero di contagiati ammonta a 1.145.906, secondo quanto ha riferito il governo.

Il Ministero della Salute brasiliano ha reso noto che nelle ultime 24 ore sono state registrate 39.436 nuove infezioni.

Il Brasile è il 2° Paese al mondo con più casi e decessi dovuti al Coronavirus, solo dietro agli Stati Uniti.

Il Messico ha registrato un nuovo incremento record di casi nelle ultime 24, con 6.288 contagi: lo hanno annunciato le autorità sanitarie locali, spiegando che le vittime da ieri sono 793. In totale, 191.410 persone hanno contratto il virus nel Paese dall’inizio dell’epidemia, mentre 23.377 sono decedute.

Il Perù ha registrato 3.363 nuovi casi nelle ultime 24 ore, aggiornando il bilancio totale a oltre 260.810 contagi: lo ha confermato il Ministero della Sanità, riferendo che 181 persone sono morte da ieri per il Coronavirus.

Il bilancio totale dei decessi è salito a 8.404.

Il Paese ha dunque superato i 260mila casi rilevati e 8.400 morti per l’epidemia a cento giorni dall’inizio della quarantena nel Paese andino. L’ultimo rapporto del Ministero della Salute ha riportato che i casi attivi sono 112.373 e che sono già stati eseguiti quasi 1,3 milioni di test per rilevare la malattia.

Il presidente del Perù ha affermato che sarà la storia a giudicare le decisioni che sono state prese di fronte all’epidemia nel Paese e ha respinto le critiche ricevute dalla sua gestione della crisi: “Oggi, cento giorni dopo, dobbiamo ratificare che tutte le azioni che abbiamo intrapreso sono state fatte pensando alla cosa più importante nel Paese: le persone, l’essere umano, l’interesse individuale e collettivo che fa parte della nostra società“. Ora “sorgono molti esperti in una pandemia, che danno i loro criteri e conclusioni all’aria“.

La Cina ha registrato 12 nuovi casi, rispetto ai 22 del giorno precedente.

Sette contagi sono stati segnalati a Pechino, in calo rispetto ai nove del giorno precedente.

Il Paese ha anche segnalato tre nuovi casi importati, in calo da nove del giorno prima, e tre nuovi casi asintomatici, in calo da sette.