Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in India quasi 12mila contagi in 24 ore, in Cina il dato giornaliero più alto da aprile

I casi totali di Coronavirus nel Mondo sono al momento 7.786.045: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 430.128, mentre le guarigioni 3.708.328.

I decessi per Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 734: il dato totale sale dunque a 115.436.

La Cina ha annunciato oggi 57 nuovi casi confermati, la cifra giornaliera più alta da aprile: aumentano dunque i timori di una seconda ondata epidemica nel Paese da cui la pandemia è partita.

Il Ministero della Salute cinese ha precisato che 36 sono infezioni locali registrate nella capitale Pechino

In Germania le autorità sanitarie hanno reso noto che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 247 contagi e 6 morti per Coronavirus: secondo il Robert Koch Institute i contagi confermati nel Paese sono 186.269 e il bilancio dei decessi è salito a 8.787. La maggioranza dei casi si trova in Baviera, 47.626.

Il numero di contagiati in India ha subito un aumento di 11.989 casi in un solo giorno: si tratta del 5° giorno di seguito in cui i contagi sono più di 11mila. Il totale delle infezioni nel Paese è pari a 320.922, dato che porta l’India a superare Italia, Spagna e Regno unito nella classifica mondiale dei contagi. I decessi nel Paese sono 9.195 secondo il Ministero della Salute con un aumento di 301 morti nelle ultime 24 ore.