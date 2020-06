Coronavirus, “no-vax” scatenati contro il Ministro Speranza: “Il vaccino fallo prima tu”

Subito dopo la pubblicazione del post su Facebook con cui informava dell’accordo con Astrazeneca per l’approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus da destinare a tutta la popolazione europea, il Ministro della Salute Roberto Speranza è stato “assalito” dai commenti scatenati dei “no-vax”. Sulla pagina Facebook del ministro sono oltre 3.100 i commenti, molti contrari. “La mia dose la lascio a lei, grazie ministro”, “molto gentili non solo non mi fido per niente di voi, figuriamoci del vaccino”, si legge.

Ma sono tante anche le persone che ringraziano il ministro e il Governo. “Gli anti vax possono tranquillamente non commentare. Chi è in dubbio attenderà …chi ha avuto il Covid-19 probabilmente lo farà ad occhi chiusi. Sempre a dar contro, siete una pandemia voi!”. “Da medico posso dire solo Grazie!!!!”. C’è poi che sottolinea limiti e timori: “Temo che il vaccino sia totalmente inutile il virus muta quindi tutti questi sforzi rischiano di essere vani”. “Abbiamo visto che ci sono rimedi alternativi molto meno costosi e più efficaci. Perché insistete sul vaccino??“.