Coronavirus, oggi in tutt’Italia appena 178 nuovi casi: è il dato più basso dal 26 Febbraio, ma con molti più tamponi [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile e appena aggiornati sono sempre più confortanti rispetto all’evoluzione del contagio, in arretramento da record: nelle ultime 24 ore ci sono stati 60 morti, 848 guariti e appena 178 nuovi casi su 31.394 tamponi. E’ risultato positivo appena lo 0,5% dei test, la percentuale più bassa dall’inizio della pandemia. Era dal 26 Febbraio che non c’erano così pochi nuovi casi in Italia: erano stati 78, ma su appena 964 tamponi effettuati, con una percentuale dei positivi dell’8%. In realtà quindi il dato di oggi è di gran lunga migliore rispetto ad allora. Il trend è ormai tracciato: in tutt’Europa la situazione sta migliorando, oggi la Spagna è arrivata per la prima volta a “0 morti” (ieri era stata la Svezia a raggiungere quest’importante traguardo), evidenziando la stagionalità di un’infezione molto legata alle condizioni meteorologiche.

In ben 6 Regioni (Marche, Sicilia, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata) oggi non ci sono stati nuovi casi, in altre 3 (Sardegna, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia) ce n’è stato soltanto uno, in Veneto sono stati appena 2, in Toscana, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta 3, in Puglia e Campania 4 mentre in Lombardia sono stati 50, in Piemonte 21, in Emilia Romagna 19. Oggi la Regione con più casi è stata la Liguria (56). Completa il quadro il Lazio con 10 nuovi casi.

Il bilancio dell’Italia aggiornato ad oggi:

233.197 contagiati



33.475 morti

158.355 guariti

Le persone attualmente ammalate sono 41.367. Questi pazienti sono così suddivisi:

6.099 ricoverate in ospedale ( 15% )

( ) 424 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 34.844 in isolamento domiciliare ( 84% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 11 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 288 in meno, per un totale di 299 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: